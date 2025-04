30 Nicht so voll wie sonst am verkaufsoffenen Sonntag war die Marktstraße in Ebingen. Der Grund: Das Angrillen lockte viele in die Obere Vorstadt, das Kinderprogramm in die Bahnhofsstraße. Foto: Karina Eyrich

Am Nachmittag kamen sie dann doch: Am verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt haben die Besucher zunächst etwas gezögert – wegen der Kälte. Doch dann zog die Angebotsfülle.









Am ersten Tag des Super-Freiluft-Wochenendes in der Ebinger Innenstadt – organisiert vom Citymanagement Albstadt um Ulrich Daum – steppte der Bär vor allem in der Bahnhofstraße, im Schweinweiher, in der Unteren Vorstadt und am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz.