Ausflugstipp in Bad Dürrheim Narrenschopf macht nicht nur bei schlechtem Wetter Spaß

Fasnet ist nur einmal im Jahr? Nicht im Narrenschopf in Bad Dürrheim. Ein Besuch in dem Fastnachtsmuseum lohnt sich nicht nur an Schlechtwetter-Tagen. Durch digitale Angebote wie „Virtual Reality“-Brillen oder das „Narretarium“ können Besucher ganz in die fünfte Jahreszeit eintauchen.