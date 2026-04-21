Verkaufsoffener Sonntag: Grillen, feilschen, bummeln – in Albstadt ist was geboten

Leben in der Ebinger Innenstadt ist am Sonntag, 26. April, garantiert: geöffnete Läden, Kinderflohmarkt und das „Angrillen 3.0“ in der Oberen Vorstadt.
Mit gleich mehreren größeren Veranstaltungen wird am kommenden Sonntag, 26. April, ein buntes Gesamtpaket in der Ebinger Innenstadt geboten. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag finden parallel der Kinderflohmarkt in der Unteren sowie das „Angrillen 3.0“ in der Oberen Vorstadt statt. Veranstalter ist das Albstädter Citymanagement, die Organisation liegt beim Sicherheits- und Servicedienstleister Be Save.