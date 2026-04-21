Verkaufsoffener Sonntag: Grillen, feilschen, bummeln – in Albstadt ist was geboten

Mit gleich mehreren größeren Veranstaltungen wird am kommenden Sonntag, 26. April, ein buntes Gesamtpaket in der Ebinger Innenstadt geboten. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag finden parallel der Kinderflohmarkt in der Unteren sowie das „Angrillen 3.0“ in der Oberen Vorstadt statt. Veranstalter ist das Albstädter Citymanagement, die Organisation liegt beim Sicherheits- und Servicedienstleister Be Save.

Insbesondere beim „Angrillen“, inzwischen fest etabliert im Albstädter Veranstaltungskalender, gibt es einige Neuerungen. Statt die Grillplätze zu verlosen, können Interessierte sich in diesem Jahr einen Grillplatz gegen einen Obolus von zehn Euro Standgebühr mieten. Inklusive sind eine Bierzelt-Garnitur, ein Sack Kohle und ein Fass Bier. Der Grill selbst ist nicht enthalten. Die Zahl der Personen pro Grillplatz ist nicht beschränkt. Bei Verwendung eines Gasgrills wird eine Gasprüfung vor Ort fällig. Die Kosten trägt der Ticket-Inhaber. Die Tickets sind indes nicht an einen Tisch gebunden – wer am Sonntag zuerst kommt, mahlt zuerst.

Vier-Gänge-Menü

Aufbau und eine Zufahrt mit dem Auto in die Obere Vorstadt ist am Sonntag von 9 bis 10.30 Uhr möglich, anschließend startet das Angrillen um 11 Uhr; das Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Auch kurzfristige Anmeldungen sind möglich.

Kulinarisch wird es – zumindest für den Laien-Griller – wieder ein ambitioniertes Vier-Gänge-Menü gegrillt. Dieses wurde vom Grillteam des Gasthof Linde entwickelt. Zur Vorspeise gibt es gegrillte Ochsenherztomaten mit grünem Spargel, Burrata und gerösteten Cashewkernen. Der Zwischengang sieht gegrillte Garnelen mit Avocado, Pfirsich und Kräutersalat vor. Zur Hauptspeise wird gegrilltes Kalbsrückensteak mit Grillkartoffeln serviert und als Dessert steht gegrillte Ananas mit Limettenhonig auf dem Grill-Programm. Moderiert wird das Angrillen erstmals von Biersomelierin und der früheren baden-württembergische Bierprinzessin Nina Bierista.

Die gute Nachricht für Grillmuffel: Jeder kann selbst entscheiden, ob er sich einen Grillplatz mietet oder sich nur bedienen lassen möchte. Wer letzteres bevorzugt, darf sich entlang des Wasserlaufs in der Oberen Vorstadt auf eine lange Tafel freuen. Und für diejenigen die aktiv grillen, sei die Zutatenliste auf der Internetseite www.angrillen.fun empfohlen. Dort können auch die Grillplätze reserviert werden.

Für einen Verdauungsspaziergang eignet sich anschließend das Bummeln durch die Innenstadt. Neben geöffneten Geschäften organisiert der Handels- und Gewerbeverein Ebingen (HGV) unter anderem eine Autoausstellung. Der LSV Degerfeld präsentiert zudem ein Segelflugzeug.

Für die Belustigung der Kinder ist mit Soccer, Dosenwerfen und Co. in der Bahnhofsstraße gesorgt. Und nicht zu vergessen der eingangs erwähnte Kinderflohmarkt. Jener wird in der Unteren Vorstadt für Belebung sorgen und findet nach der Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal statt. Das Ziel: Kinder sollen möglichst eigenständig verkaufen, wofür im Kinderzimmer kein Platz mehr ist. Sprich: Spielzeug, Bücher oder auch Kleidung sollen einen neuen Besitzer finden. Hintergedanke ist es, die Kreativität, das Verantwortungsbewusstsein sowie den Umgang mit Geld des Nachwuchses zu fördern.

Tische für den Kinderflohmarkt

Gebucht werden können Markttische im Internet unter www.kinderflohmarkt-albstadt.de. Pro Tisch wird eine Standgebühr von zehn Euro verlangt. Kinder unter zwölf Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Los geht es ab 11 Uhr.