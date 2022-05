4 Beim Werkzeugflohmarkt der "Bürger für Bürger" wechseln so einige Arbeitsgeräte den Besitzer. Foto: Wagner

Oberndorf - Zahlreiche Besucher lockte das von der Stadtverwaltung und dem Handels- und Gewerbeverein organisierte Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag in die Ober- und Unterstadt.

Bei angenehmen Temperaturen verlegten viele Familien den Muttertag ins Städtle um dort einen entspannten, angenehmen und abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen. Nachdem der überaus beliebte verkaufsoffene Sonntag in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, nahmen die Einzelhändler in der Stadt die Gelegenheit wahr, um sich in frühlingshaft dekorierten Läden in alter Frische und mit einem großen Angebot und kleinen Überraschungen zu präsentieren.

Clowns verteilen Gutscheine

Die Besucher nahmen dies gerne an und bummelten durch die Läden, um sich unverbindlich von der Qualität der angebotenen Waren zu überzeugen und nahmen auch gerne die Beratung in Anspruch. Aber nicht nur in den Läden wurden die Besucher des Frühlingsfestes herzlich willkommen geheißen. Der Werkzeugverkauf der "Bürger für Bürger" und auch die Fahrradbörse des Missionsausschusses zogen die Besucher magisch an, die hier so manches Schnäppchen erstanden.

Es wurde aber nicht nur verkauft im Städtle. Sowohl in der Tal- als auch in der Oberstadt war allerhand für die ganze Familie geboten. Lustige Clowns verteilten neben Gutscheinen auch kleine Geschenke und auch die Karg-Elert-Musikschule hatte ihre Türen geöffnet. In der "gläsernen Musikschule" konnten die Kinder ihr Lieblingsinstrument ausprobieren und wer auf allen sein Können testete bekam ein kleines Geschenk.

Hüpfburg, Ponyreiten und Schminken

Die Familien fühlten sich wohl beim Frühlingsfest, zumal auch die Kinder überall ihren Spaß hatten. Eine Hüpfburg, die Riesenrutsche und vor allem das Ponyreiten sowie viele weitere Attraktionen bereiteten den kleinen Besuchern großes Vergnügen. Auch die Möglichkeit sich schminken zu lassen, nahmen Buben und Mädels gleichermaßen gerne an.

Nicht nur für Vergnügen und Unterhaltung hatten die Veranstalter Sorge getragen, auch das leibliche Wohl der Gäste war ihnen ein Anliegen. Die Gastronomen in der Stadt standen für die Besucher bereit und zusätzlich boten ein Bierbrunnen sowie viele weitere Stände Speisen und Getränke an. Selbst die Zuckerwatte für die kleinen Schleckermäuler fehlte nicht.

Am Abend sah man zufriedene Gesichter. Die Besucher hatten trotz einiger Regentropfen einen schönen Tag im Städtle erlebt und die Veranstalter freuten sich über den großen Anklang, den das Frühlingsfest gefunden hatte.