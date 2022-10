Nach Eklat um 1. Mai Neue Regeln für verkaufsoffene Sonntage in Nagold

Eigentlich wollte man in Nagold am 1. Mai 2022 einen verkaufsoffenen Sonntag ausrichten. Doch diese Pläne sorgten für eine hitzige Debatte, die in einem Gerichtsurteil mündete, das den verkaufsoffenen Sonntag am 1. Mai stoppte. Einen solchen Ärger will die Stadt künftig vermeiden.