Im ganzen Stadtgebiet öffneten am Sonntag verschiedene Geschäfte zum ersten von insgesamt drei verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr ihre Türen.

Am meisten los war wie gewohnt beim Möbel- und Einrichtungshaus Wohn-Schick in Owingen und im daneben liegenden K-Markt. Das Owinger Familienunternehmen feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen und lockte das Publikum mit günstigen Rabatten auf eine Vielzahl von Waren. Die Kinder konnten sich in einer Hüpfburg austoben.

In Owingen waren aber auch die Kinderscheune von Johannes und Erika Pflumm in der Rötenbachstraße geöffnet sowie das Blumenwerk von Vanessa Holderied. Dort gab es nicht nur Pflanzen und Deko-Sachen für die jetzt beginnende Gartensaison, sondern wegen des achtjährigen Bestehens des Floristik-Geschäft einen entsprechenden Einkaufsrabatt. Für eine Bewirtung mit Roten Würsten und selbst gemachtem Saft sorgte die Familie.

In Stetten diesmal kein „Flohmargd“

Zum zweiten Mal bei einem Verkaufsoffenen Sonntag in Haigerloch dabei war Markus Puschmann mit seiner noch jungen Werkstatt „ALBunikate“. Dort entstehen aus alten Obstbaumstämmen vom Bodensee kunstvolle Objekte – vom Kratzbaum für Katzen bis hin zu dekorativen Objekten für den eigenen Wohnraum oder als Hingucker für ein Geschäft oder Büro.

In Stetten war diesmal nur das Stoff-Outlet Zollernalb von Thomas Schaal geöffnet. Die „Heimatküche“ hatte zum Schnitzelbüffet eingeladen. Der Wiederverwertungsladen von Ivo Lavetti hatte aus terminlichen Überschneidungen diesmal nicht offen, deshalb gab es dort auch keinen „Flohmargd“ vor dem Laden.

Viele Lücken in der Spitalgasse

Auf dem Flohmarkt in der Haigerlocher Unterstadt gab es diesmal nur wenige Stände. Woran’s lag? Schwer zu sagen. So konnte die Freie Schule Zollernalb den Parkplatz neben dem Amtsgericht fast völlig für sich in Beschlag nehmen. Sie bot dort Kuchen und Getränke an, außerdem trat die Trommel- und Percussiongruppe unter der Leitung von Steffen Roth auf.