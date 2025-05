Zwischen Luftballons und Lieblingsstücken: Der dritte Garagenflohmarkt in Eschbronn verspricht mehr als nur Schnäppchen. Wer mitmacht – und was es Neues gibt.

„Aller guten Dinge sind drei“, sagt der Volksmund. Beim Garagen- und Straßenflohmarkt, zu dem der Verein Bürger für Eschbronn (BüfE) am kommenden Sonntag, 25. Mai, in Mariazell und Locherhof bereits zum dritten Mal einlädt, waren schon die ersten beiden Auflagen von Erfolg gekrönt.

Konnte zur Premiere an 60 Ständen gestöbert, gefeilscht und gekauft werden, waren es im Vorjahr knapp 40 Teilnehmer. Für dieses Jahr haben 42 Bürger aus der Gesamtgemeinde zugesagt, ihre Garagen und Vorplätze zu öffnen und von 11 Uhr bis 17 Uhr allerlei Waren anzubieten.

Die dritte Auflage steht ganz im Zeichen der Ortsjubiläen 750 Jahre Mariazell und 700 Jahre Locherhof. Die Idee von BüfE, die Menschen nach der Corona-Pandemie wieder zusammen und das öffentliche Leben und die Gemeinschaft in Schwung zu bringen, hat auch überörtlich großen Anklang gefunden.

Steigerung der Attraktivität

So kamen die Besucher in 2023 und 2024 in Scharen aus Nah und Fern zur Schnäppchenjagd, aber auch, um zu bummeln und zu plaudern. Meist geschah dies in Verbindung mit einem Spaziergang oder kleiner Radtour durch die beiden Ortschaften.

Zur Steigerung der Attraktivität haben sich in diesem Jahr mehrere Teilnehmer und Vereine gemeldet, die auch Speisen und Getränke anbieten werden. Außerdem hat die Gemeinde Gewerbetreibenden einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr genehmigt, sodass weitere Möglichkeiten zum Einkaufen geboten sind.

Etwas Platz schaffen

Mit dem Garagen- und Straßenflohmarkt verfolgt BüfE auch das Ziel, dass die Teilnehmer in ihrem Keller, Dachgeschoss und Garage etwas Platz schaffen können. Zum anderen erhalten aufbewahrte Dinge wie Bücher, Kinderspielzeug, Dekoartikel und Haushaltswaren sowie -geräte die Chance, für andere wieder nützlich zu sein und nicht im Müllcontainer zu landen.

So werden nachhaltig Ressourcen geschont und es fällt weniger Unrat an. Die verschiedenen Stände sind wieder mit bunten Luftballons geschmückt, sodass sie bereits aus der Entfernung erkennbar sind. Zudem liegen an jedem Verkaufsstand Flyer mit den teilnehmenden Adressen zur geografischen Orientierung aus.