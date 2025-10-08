Verkaufsoffener Sonntag: Das wird der Hammer in Villingen

„Das ist der Hammer“ könnte man jedes Jahr über die Kombination von verkaufsoffenem Sonntag und Museumsfest in Villingen sagen. Diesmal lautet so aber auch der offizielle Titel.

„Hammerpreise“ bei den Einzelhändlern der Stadt einerseits und viele museale Themen rund um das Universalwerkzeug seit Jahrhunderten andererseits machen das Doppelereignis am 19. Oktober wieder zu einem gemeinschaftlichen Ereignis von vier Kooperationspartnern: dem Franziskanermuseum, dem GVO (Gewerbeverband Oberzentrum), der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Freundeskreis Städtischer Museen sowie etlicher Sponsoren.

Rainer Böck, Sprecher der GVO-Sparte Handel in Villingen, ist seit 1997 begeistert von der Zusammenarbeit, aus der ein „Besuchermagnet“ hervorging und kündigt für das Straßenkreuz nicht nur viele ab 13 Uhr offene Ladengeschäfte für einen sonntäglichen Einkaufsbummel an, sondern auch drei neue Food-Trucks.

Mit Freiparkstunde

„Die Lager sind voll“ – Böcks GVO-Kollegin Tanja Broghammer verspricht neue Ware, die zu sichten sich Einheimische wie Auswärtige an so einem Tag besonders viel Zeit nehmen können. Ihre Erfahrung habe zudem gezeigt, sagt sie, dass die Villinger Innenstadt von Kunden aus dem weiteren Umland für ihre Angebotsvielfalt inhabergeführter Läden mit Fachkräften und dem historischen Ambiente gelobt werde.

Ein besonderes Bonbon wartet auf die Besucher mit der Aktion „Freiparkstunde im Oktober“, an der sich 20 Handelnde beteiligen. Die Teilnahme an der begleitenden Umfrage sorge vielleicht dafür, dass das befristete Projekt fortgeführt werde, wünscht sich Tanja Broghammer viele Rückmeldungen.

Für die ganze Familie

Im Museum wird sich laut Museumsleiterin Anita Auer und Pressesprecherin Claudia Geiser am 19. Oktober ein „hammermäßiges“ Programm für die ganze Familie abspielen. – und das kostenlos. Dank der Unterstützung der Sparkasse Schwarzwald-Baar findet – jeweils ab 13 Uhr – die Kreativwerkstatt für Kinder mit Monika Brohammer-Hils statt, in der diesmal Nagelbilder à la Uecker hergestellt werden und eine Mitmachstation, an der mit Sayuri de Zilva keltische Klapperbleche entstehen.

„Hau den Lukas“

Auf dem Osianderplatz wartet der Jahrmarkt-Klassiker „Hau den Lukas“ auf kraftvolle Hiebe der Besucher, und dem restaurierten Stern-Orchestrion entlockt Ina Sahl in der Abteilung Stadtgeschichte gewünschte Melodien. Ebenfalls ab 13 Uhr zeigen im Innenhof der Hufschmiedemeister Gerhard Hipp aus Dietingen und der Villinger Kunstschmied Winfried Huger, welche Rolle der Hammer beim Schmieden spielt, und zur gleichen Zeit auf dem Osianderplatz geht es bei Michael Eugster vom Allerley Store in der Brunnenstraße um die Lederbearbeitung damit.

Im Verbindungsgang werden den ganzen Nachmittag Fotos aus der Sammlung des kürzlich verstorbenen Manfred Hildebrandt gezeigt über die Geschichte der Hammerwerke Franz Laun & Söhne, die sich einst vor dem Riettor befanden. Um 14 Uhr stellt Museumsmitarbeiter Peter Graßmann im Chorraum das 1486 entstandene Buch „Der Hexenhammer“ vor, damals quasi die Anleitung für die verheerenden Hexenverfolgung.

Musik und Führungen

Auch der Konzertsaal wird bespielt: ab 16 Uhr tritt dort der schwäbische Comedian LinkMichel auf mit seinem Programm „Jetzt Hammer den Salat!“ Museumsführungen zum Thema gibt es auch wieder und zwar ab 14.30 und 15.30 Uhr eine Familienführung durch die Stadtgeschichte von Natalie Leva. Ab 13 Uhr weisen Anita Auer, Peter Graßmann und Michelle Ziegler stündlich auf diverse „Museumshammer“ hin, von denen der wohl größte, der „Schwanzhammer“, mit dem einst Glockenklöppel bearbeitet wurden, im Verbindungsgang des Museums steht.

Jahresausstellung

Die Mitglieder des Vereins der Museumsfreunde stehen laut dessen Vorsitzender Karin Neubarth-Raub auch diesmal wieder parat, informieren und orientieren die Besucher, sorgen wieder für eine Tombola mit von den Einzelhändlern gestifteten Preisen und mit selbst gemachtem Gebäck für das Kuchenbuffet.

Wer sich daran vor Ort gütlich tut, wird dabei von 14 bis 15 Uhr vom Trio „I Solisti di Salon“ von der Musikakademie VS mit Salonmusik umspielt.

Den allerersten Termin hat im Franziskanermuseum an diesem Tag der Kunstverein, der um 12 Uhr seine 72. Jahresausstellung eröffnet und um 14 und 15 Uhr Kurzführungen dazu anbietet.