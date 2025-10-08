Verkaufsoffener Sonntag: Das wird der Hammer in Villingen

„Das ist der Hammer“ könnte man jedes Jahr über die Kombination von verkaufsoffenem Sonntag und Museumsfest in Villingen sagen. Diesmal lautet so aber auch der offizielle Titel.
„Hammerpreise“ bei den Einzelhändlern der Stadt einerseits und viele museale Themen rund um das Universalwerkzeug seit Jahrhunderten andererseits machen das Doppelereignis am 19. Oktober wieder zu einem gemeinschaftlichen Ereignis von vier Kooperationspartnern: dem Franziskanermuseum, dem GVO (Gewerbeverband Oberzentrum), der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Freundeskreis Städtischer Museen sowie etlicher Sponsoren.