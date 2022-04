2 Das Softeis schmeckt auch bei niedrigen Temperaturen – besonders am Lagerfeuer. Foto: Ziechaus

"Gutes von hier" hat der Handels- und Gewerbeverein für den verkaufsoffenen Sonntag mit einigen Direktvermarktern von den Höfen aus der Umgebung mit ihren Ständen und Verkaufswagen in die Hauptstraße nach Schramberg gebracht.















Schramberg - Der späte Kälteeinbruch war kein schlechter Aprilscherz, sondern fast eisige Wirklichkeit und die hielt damit sicherlich den ein oder anderen potenziellen Besucher "zuhause hinterm Ofen". Ihren Humor verloren die Einzelhändler trotz Winterrückkehr nicht: So schallten zeitweise sogar Weihnachtslieder durch die Fußgängerzone.

Leckeres für den Vespertisch

Die Landwirte aus der Region hatten Leckeres und Deftiges aufgefahren und ihre Stände gut ausgestattet. Und Glühwein ist noch kein Produkt für die Direktvermarktung, wenn es auch vorübergehend für etwas Aufwärmung gesorgt hätte. Mit Hausmacher-Wurst, Käse und frischem Brot vom Harzwaldhof in Locherhof konnte man schon den Vespertisch üppig ausstatten. Dazu offerierte der Gründlehof von der Schondelhöhe noch weitere geschmackliche Varianten. Ein paar Schritte weiter stand die leckere Ergänzung mit Frischkäse und Quark aus Schafsmilch von Landschaftspflegehof Gaiselmann in Sulgen auf dem Tisch.

Mit Aroniasaft und Marmeladen sowie Imkereiprodukten vom Bärenwald auf der Hutneck in Sulgen könnte man das Frühstück gesund abrunden. Einen kräftigen Schnittkäse aus Ziegenmilch vom Schafhof bot die Schwarzwald Geisserie von der Höhe am Fohrenbühl. Im "All in Store" gab es Kaffees und Bio-Tees, aber auch Gin. Wer sich trotz der niedrigen Temperaturen nach Abkühlung sehnte, bekam sie mit einem Soft- oder Rino-Eis.

Leute in den Straßen unterwegs

Natürlich hatten auch die Geschäfte zwischen den Direktvermarktern einiges zu bieten, wie das Modehaus Vogelmann mit neuesten Trends oder am anderen Ende der Einkaufsmeile das Modehaus Dobler. Für die sportliche Ausstattung sorgte Sport- Walter mit passender wärmender Bekleidung aus Merino-Wolle. Fotografie stets im Wandel bewies Foto Kasenbacher mit dem neu gestalteten Fachgeschäft. Immer wieder waren Leute in den Straßen unterwegs, die sich einen Tischgrill vom Porzellanhaus Schinle zugelegt hatten. Lederwaren in großer Auswahl gab es bei Lederwaren Krön.

Wenn es wieder etwas wärmer wird, dann könnte auch der Garten mit der Ausstattung vom Bauzentrum Bühler wieder aufblühen. Bis dahin können sich die Menschen "wie Bolle" freuen auf Erlebnisse mit der Schwarzwald Tourismus Kinzigtal, nicht nur mit Animation im Trailer, sondern auch wieder draußen.