Verkaufsoffener Sonntag: Besucher bummeln nach Lust und Laune durch Schonach

7 Carsten und Mirjam Schnürle beraten ihre Kunden, wenn es ums Fahrrad geht. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Leckeres beim Kilwi-Kaffee und am Stand des Skivereins Rohrhardsberg, Schnäppchen in den Geschäften, musikalische Unterhaltung beim „Rum isch rum“ und bestes Herbstwetter – dieser Vierklang lockte am Sonntag viele Besucher nach Schonach.









Er hat schon so etwas wie Tradition: Am Kirchweihsonntag luden Schonacher Einzelhändler wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Dazu waren die teilnehmenden Geschäfte von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Neben einem breitgefächerten Warensortiment lockten die Schonacher Einzelhändler mit Überraschungen, Rabatten – und einem Besuch bei Mr. Modicap, sprich beim Unternehmen Kabetec in den Räumen in der Bürgermeister-Kuner-Straße.