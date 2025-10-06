Verkaufsoffener Sonntag: Bei Regen werden Freudenstädter Arkaden zum Rettungsanker

Der Kunsthandwerkermarkt wurde aufgrund des Wetters abgesagt. Trotzdem öffneten die Einzelhändler am Sonntag ihre Läden.
Auf Regen folgt Sonnenschein: Diesen Wunsch konnte das Wetter vergangenes Wochenende nicht erfüllen. So war es eine weise Entscheidung, dass die Ausrichter des Markts „Kunsthandwerk meets Streetfood“ die Veranstaltung im Vorfeld absagten. Richtig nass wurde es bereits am Samstag als ab 14 Uhr eine Kaltfront mit stürmischem Wind und viel Regen im Gepäck über den Marktplatz rauschte. Dazu regnete es fast den ganzen Sonntag. Ausgehlaune kam bei Temperaturen von bis gerade einmal neun Grad Celsius nicht gerade auf.