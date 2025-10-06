Verkaufsoffener Sonntag: Bei Regen werden Freudenstädter Arkaden zum Rettungsanker

Der Kunsthandwerkermarkt wurde aufgrund des Wetters abgesagt. Trotzdem öffneten die Einzelhändler am Sonntag ihre Läden.

Auf Regen folgt Sonnenschein: Diesen Wunsch konnte das Wetter vergangenes Wochenende nicht erfüllen. So war es eine weise Entscheidung, dass die Ausrichter des Markts „Kunsthandwerk meets Streetfood“ die Veranstaltung im Vorfeld absagten. Richtig nass wurde es bereits am Samstag als ab 14 Uhr eine Kaltfront mit stürmischem Wind und viel Regen im Gepäck über den Marktplatz rauschte. Dazu regnete es fast den ganzen Sonntag. Ausgehlaune kam bei Temperaturen von bis gerade einmal neun Grad Celsius nicht gerade auf.

Rettungsanker am verkaufsoffenen Sonntag wurden die Arkaden. Unter den schützenden Bogen war überwiegend ein trockener Bummel rund um den Marktplatz möglich. Im Gegensatz zu vergangenen verkaufsoffenen Sonntagen hielt sich der Besucheransturm jedoch sichtlich in Grenzen.

Bereits jetzt sind Weihnachtsliköre gefragt

Trotzdem herrschte in einigen Ladengeschäften ein guter Besucherandrang. So zum beispielsweise im „Vom Fass“, wo sich Besucher mit speziellem Öl, Essig oder Likör eindeckten. Im Trend sind laut Chefin Bianca Mei Orangen-, Pflaumen- und Heidelbeer-Essig. Und bereits jetzt seien Weihnachtsliköre gefragt, war von ihr zu erfahren.

Gute Laune war auch bei Ulrike Seeger (links) und ihrer Tochter Alena angesagt. Für das Sitzfleisch wurden schon mal originelle Sitzkissen angeboten. Foto: Lothar Schwark

In der Parfümerie Hinker/Beauty trifft Mode konnten Naturdüfte, handverlesene Düfte und seltene Duftkreationen entdeckt werden. Im Buchladen Thalia herrschte ab 13 Uhr großer Besucherandrang, berichtete Geschäftsführerin Gudrun Krüper. Gefragt seien neben den Bestellern auch Krimis und Kinderbücher. Zudem habe die Jugend wieder das Lesen von Büchern entdeckt. Im Trend seien aktuell auch Bücher mit Farbschnitt.

Alkoholfreie Getränke sind derzeit beliebt

Für Elke Schoenemaker von „Schoenemaker lifestyle“ war das Wetter völlig OK. Das belegten viele Gäste in ihrem Ladengeschäft. Auch Ulrike Seeger von „Ambiente und Papeterie“ konnte viele interessierte Gäste begrüßen. Dieses Jahr fanden nicht nur Bierkästen-Sitzpolster guten Absatz.

Wer im Sommer heiraten möchte, sollte sich im Herbst oder Winter um das Brautkleid kümmern. Foto: Lothar Schwark

Angesichts des kalten Wetters konnten Cafés in Freudenstadt nicht über Gästemangel klagen. „Tutto Vino“ bot im Außenbereich nicht nur Würste vom Grill an. Auch Glühwein fand seine Abnehmer, berichteten Jochen und Anja Pfaff. Gefragt waren leichte Weine und alkoholfreier Gin. Alkoholfreie Getränke finden immer mehr Abnehmer, war von ihnen zu erfahren.

Im Kaufhaus Peters konnten sich Besucher am Glücksrad versuchen. Foto: Lothar Schwark

„Die Brautwochen-Saison startet jetzt“, berichtete Sonja Guhl von der Brautmoden-Boutique in der Loßburger Straße. Zu erfahren war von ihr: Wer im Sommer heiraten möchte, kauft im Herbst oder Winter das Brautkleid.

Erste Herbst- und Wintermode kommt gut an

Viel los war im Kaufhaus Peters. Hausleiterin Anke Bursch bezeichnete die Wetterlage als „echtes Jackenwetter“. Die erste Herbst- und Wintermode sei bei den Kunden gut angekommen. Dieser Meinung dürfte sich sicherlich so manch ein Anbieter von Textilien angeschlossen haben. Das ausgestellte feste Schuhwerk für den Herbst und Winter war vor den Läden nicht zu übersehen. Spürbar war auch, dass die Freudenstädter Einzelhändler auf die Bedürfnisse der Kunden eingingen.