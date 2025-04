Verkaufsoffener Sonntag: Bei diesem „Calwer Frühling“ passt einfach alles

Die Laune von Citymanagerin Carmela Castiglione und den Vorsitzenden des Calwer Gewerbevereins, Jürgen Ott und Nicolai Stotz, passt zum Wetter am Sonntag: strahlend blauer Himmel mit Sonnenschein – besser geht’s nicht. Die neue Citymanagerin, seit Januar im Dienst , habe „für optimales Wetter gesorgt“, scherzt Ott. Entsprechend zufrieden ist das Trio, das den „Calwer Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag federführend organisiert. „So voll war es noch nie am verkaufsoffenen Sonntag“, meint Ott.

Vom Unteren Ledereck über die Lederstraße bis zum Hesse-Platz, von der Altburger Straße über den Marktplatz Richtung Marktbrücke: Alles ist voll mit Menschen, die über die Plätze und durch die Straßen der Innenstadt schlendern. Nicolai Stotz schätzt, es dürften in Summe 8000 bis 10 000 Besucher sein, die der „Calwer Frühling“ anzieht.

Wer auf der Suche nach Ostergeschenken ist, wird genauso fündig wie Schnäppchenjäger an einem der vielen Flohmarktstände. Gärtnereien und Blumenläden zeigen – passend zum Motto der Veranstaltung „Farbenfroh in den Frühling“ – wie schön jetzt alles blüht. Und für Kinder gibt es Hüpfburgen und ein Schminkangebot, zudem stehen am Unteren Ledereck Bungee-Trampolins.

Hungrige Besucher können sich derweil an einem der Essensstände oder Foodtrucks stärken, wo unter anderem Langos, Pizza, Schweinehals mit Bratkartoffeln, Baumkuchen oder Crêpes verkauft werden. „Das Schöne ist, dass trotzdem die örtliche Gastronomie voll ist“, meint Ott. Und tatsächlich sitzen dort viele Besucher in der Sonne und genießen die Gerichte, auch das Eiscafé ist voll. Am Sonntag stimmt die Mischung einfach.

Wichtig war dem Gewerbeverein, dass alle Teilnehmer aus Calw oder der Region kommen. Das gilt auch für die Vereine, die ihre Oldtimer zeigen: der Käferclub Ostelsheim, Altblech aus Calw und der „Motorrad Veteranen Club“ aus Stammheim. Die „2 Cylinder“ unterhalten die Besucher mit Rocksongs und Balladen, Flashmobs legen die Tänzer von „Danekdance“ ein.

Etwa 50 bis 60 Betriebe und Händler machen beim „Calwer Frühling“ mit. Für sie dürfte sich die Teilnahme lohnen, das Konzept also aufgehen: Denn Ziel ist natürlich auch, dass Gastronomie und Handel bei solchen Aktionen „deutlich mehr Umsatz erzielen“ als an normalen Tagen, erklärt Nicolai Stotz. „Heut läuft es super“, berichtet daraufhin Jürgen Ott.

Beide betonen, dass der „Calwer Frühling“ nur dank der Unterstützung ihrer Vorstandskollegen und Mitglieder möglich sei. Und dank Citymanagerin Carmela Castiglione. Die ist mit der Veranstaltung seit ihrem Amtsantritt beschäftigt. Das hat sich gelohnt: „Ich bin einfach voll zufrieden.“