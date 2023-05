Donnergrollen am Sonntag: vom starken Gewitter ließen sich die Balinger nicht vom Bummeln abhalten. Der HGV zeigt, was er drauf hat.

Der verkaufsoffene Sonntag am ersten Maiwochenende hat in Balingen Tradition. Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt.

Gegen halb zwei, gut eine halbe Stunde, nachdem die Geschäfte ihre Türen geöffnet hatten, zog der Himmel zu. Donner, Blitze, starker Regen – die Menschen gaben die Sitzplätze in der Fußgängerzone auf. „Aber unsere Läden haben ja Dächer“, lacht Bernd Flohr.

Parkplatzsuche gerät zum Glücksspiel

Er ist Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV), dessen Mitgliedsbetriebe den Tag der offenen Tür organisiert haben. „Gegen das Wetter kann man halt nichts machen“, sagt Flohr, der selbst am Sonntag durch die Läden bummelte.

Glückspilz war, wer einen Parkplatz fand. Gartenschau und Verkaufsoffener – da stieß die Park-Kapazität schnell an ihre Grenzen. In der Innenstadt knubbelte sich um die Mittagszeit der Verkehr. Jackpot also für diejenigen, die ein freies Plätzchen für ihr Auto fanden.

Und auch in den Geschäften herrschte reges Gedränge, im besten Sinn. Die Händler hatten Sonderaktionen am Start, es gab satte Rabatte und auch den einen oder anderen Gewinn.

Alle paar Meter gab es etwas zu gewinnen

Mehrere Glücksräder waren in der Friedrichstraße aufgebaut. An einem Rad zum Beispiel konnten sich große und leine Kunden Brillenpflegemittel oder leuchtend bunte Blumen erdrehen. An einem anderen gab es gesunde Snacks zu gewinnen.

Die Autohäuser zeigten entlang der Fußgängerzone die neuesten Fahrzeuge, darunter auffallend viele E-Modelle. Und der Knaller wie in jedem Jahr: das Kinderkarussell vor dem Rathaus.

Die allermeisten Händler haben mitgemacht.

Auch Schleckermäuler kamen voll und ganz auf ihre Kosten, sei es nun in der süßen Version mit rosaroter Zuckerwatte oder eher salzig mit einer Pizza frisch aus dem Holzofen.

Eine Gruppe junger Christen traf sich am Brunnen auf dem Marktplatz. Einer hatte eine Gitarre dabei uns die Jugendlichen stimmten fröhliche Lieder an, die so manchen Passanten zum an- und wohl auch innehalten brachten.

Wie viele Händler am Sonntag mitgemacht haben? Das weiß Bernd Flohr selbst nicht. „Ich bekomme da keine Rückmeldung, aber ich würde mal sagen, dass in der Kernstadt die allermeisten Kollegen dabei waren.“