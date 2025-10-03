Verkaufsoffener Feiertag: So schön ist der Calwer Herbstzauber

Am verkaufsoffenen Feiertag ist die Hesse-Stadt mit Kürbissen geschmückt und die Straßen sind voll. Wir haben die Bilder.
„Ist das schön dekoriert“, sagt eine Frau, als sie am Sonntag am unteren Marktbrunnen vorbeiläuft. Doch nicht nur dort gibt es Kürbisse, mit Erika bepflanzte Körbe und farbenfrohe Chrysanthemen zu entdecken. Die Calwer Innenstadt hat sich an vielen Ecken herausgeputzt für den Herbstzauber mit verkaufsoffenem Feiertag des Calwer Gewerbevereins. Und vor allem: Sie ist voller Menschen, die von Stand zu Stand schlendern. Kunsthandwerk, Foodtrucks, Spiele und ein Karussell für Kinder, einen Hofladen in einem ehemaligen Linienbus, über die Innenstadt verteilte Flohmarktstände, die Angebote in den Läden und die lokale Gastronomie; all das bietet der Calwer Herbstzauber.