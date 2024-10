Verkaufsoffener Feiertag: „Calwer Herbst“ bietet tolle Mischung

9 Samara Bannikov begeistert die Zuschauer mit ihrer Luftakrobatik. Foto: Günther Wallburg

Akrobatik, Kunst, Musik und Shopping: Die Veranstaltung in der Calwer Innenstadt zieht mit abwechslungsreichen Angeboten und offenen Geschäften Tausende Besucher an.









Beim „Calwer Herbst“ waren am Donnerstag bis 17 Uhr in der gesamten Innenstadt wieder Marktstände mit den verschiedensten Waren zu finden, es wurden zahlreiche Mitmachaktionen angeboten, und Gastronomen wie Einzelhandelsgeschäfte luden am Feiertag zum Besuch und Einkehren ein. Die zwischenzeitlich überregional bekannte und beliebte Veranstaltung lockte auch diesmal wieder Tausende Besucher in die Innenstadt.