Verkaufsoffen in Schwenningen: So soll der Aktionstag Leben in die Innenstadt bringen

Erstmals veranstaltet der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) zusammen mit der WIR-VS GmbH den verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen in Eigenregie. Der Jahrmarkt, den es fast zwei Jahrzehnte rund um die geöffneten Geschäfte gegeben hat, habe als notwendiger Veranstaltungsanlass nicht mehr ausgereicht, erklärt der Vorsitzende der Schwenniger GVO-Handelssparte, Gunter Welzer , im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem sei es an der Zeit, etwas Neues zu bieten. Die Jahrmärkte zuletzt veranstaltet hatte die „Arge Märkte und Veranstaltungen“ mit Sitz in Villingen.

Hamburger Fischmarkt

Ein buntes Frühlingsfest für die ganze Familie soll er werden, der verkaufsoffene Sonntag rund um die Innenstadt – diesmal also mit etwas anderen Akzenten als gewohnt. Für das Rahmenprogramm hat der GVO erstmals Akteure vom „Hamburger Fischmarkt auf Tour“, der im Übrigen in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen feiert, engagiert.

Marktschreier drei Tage lang aktiv

Mit 18 Wagen sind die nach Angaben des Veranstalters „besten Marktschreier“ mit ihren frischen Waren vor Ort und sollen in der Fußgängerzone vom Hocken- bis zum Muslenplatz eine typische Fischmarkt-Atmosphäre aufkommen lassen. So originell wie die Marktfahrzeuge sei auch ihre unnachahmliche Art, die Ware feil zu bieten. Die Marktschreier-Gilde gastiert im Übrigen das gesamte Wochenende von Freitag bis Sonntag in Schwenningen. Ein Kinderkarussell soll zudem junge Besucher in die Fußgängerzone locken.

Die Marktschreier vom „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ werden drei Tage lang in der Schwenninger Innenstadt gastieren. Foto: JOBO

Auf Marktplatz geht’s rund

Auf ihre Kosten kommen Kinder zudem auf dem Marktplatz, der ebenso am Verkaufsoffenen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden soll. So wird die Feuerwehr im Rahmen eines Blaulichttags vor Ort sein und ihre neuesten Fahrzeuge präsentieren. Der Bewegungsparcous der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) bietet Spiel und Spaß für die ganze Familie. Gunter Welzer freut sich zudem, dass nahezu alle Marktplatz-Akteure – Händler und Gewerbetreibende – mit einem Beitrag zur Belebung des Platzes beitragen. Ihr Engagement spüre man auch im Gewerbeverband selber.

Neben einem besonderen kulinarischen Angebot wird es eine Hüpfburg sowie einen Clown-Auftritt geben und auch ein DJ wird mit seinen Sounds für die richtige Stimmung sorgen. Auch die Gartenschule wird mit einem Kuchenverkauf vor Ort sein. Es sei wichtig, dass der Marktplatz an diesem Tag von verschiedensten Seiten bespielt wird, meint der Handelssparten-Vorsitzende.

Ein roter Leitfaden

Von der WIR GmbH, allen voran den Citymanagern Thomas Herr sowie Simone Mader, werde ein roter Leitfaden zwischen Hocken- und Marktplatz mit Einbezug von Dauchinger und Marktstraße gespannt, um die Innenstadt-Händler mit den geplanten Aktionen – symbolisch – miteinander zu verbinden. Die beiden außerhalb liegenden Verkaufsoffen-Teilnehmer, das Fahrrad Center Singer sowie der Möbel-Fachhändler Würthner Wohnen, würden von ihrer Lage an den Zufahrtsstraßen nach Schwenningen über die Villinger sowie die Rottweiler Straße profitieren und hoffentlich genügend Kundenfrequenz erfahren.

Angetan zeigt sich Gunter Welzer von der Zusammenarbeit mit der WIR GmbH, die sich Stück für Stück entwickelt habe und nun Früchte trage. Beide Citymanager seien sehr engagiert und bemüht, um vor allem den Standort Schwenningen wieder Leben einzuhauchen, unter anderem durch Veranstaltungen wie den Stadtstrand oder den Weihnachtsmarkt.

Unabdingbares Angebot

So sei es auch unabdingbar, mehrmals im Jahr – zusammen mit Villingen viermal – einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten. „Das gehört einfach zur Aufgabe eines Oberzentrums“, findet der Unternehmer, der das Möbelfachgeschäft Welzer Wohnen in der Kronenstraße führt. Je nach Branche profitiere der eine Händler mehr vom verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr, der andere Händler mehr vom Herbst-Angebot. Das alles sei aber nur ein kleiner Baustein.

Attraktivität steigern

Vielmehr müsse man das Große und Ganze sehen – und als Händler dazu beitragen, dass gerade die Neckarstadt Stück für Stück wieder an Attraktivität gewinnt. Was jahrelang heruntergewirtschaftet worden sei, könne nicht von heute auf morgen wieder aufgebaut werden, gibt Gunter Welzer zu bedenken. Zudem habe sich sowohl die Handels- als auch die Gastronomielandschaft gewandelt.

Händler haben’s in der Hand

So hofft der GVO-Spartenvorsitzende, für alle Akteure – Besucher sowie Händler gleichermaßen – ein erfolgreiches Wochenende auf die Beine stellen zu können, und macht gleichzeitig deutlich: „Die Rahmenbedingungen schaffen wir, wie sie aber individuell gestaltet werden, hat jeder Händler selber in der Hand.“

Die Redaktion lädt ein

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen öffnet auch die Redaktion der Neckarquelle und des Schwarzwälder Boten am Marktplatz 7 in Schwenningen ihre Pforten. Bei Führungen um 14, 15, 16 und 17 Uhr dürfen Interessierte einen Blick hinter die Kulissen einer Zeitungsredaktion werfen. In einer Fotobox können den ganzen Nachmittag über Besucher ihr eigenes Zeitungsbild kreieren, Kinder dürfen sich beim Kinderschminken in ihre Wunschfiguren verwandeln, und wer mit etwas Glück am Glücksrad dreht, kann einen von vielen tollen Preisen gewinnen.

So ist der Frühlingsmarkt in Schwenningen geöffnet

Der Hamburger Fischmarkt

Die Marktschreier locken am Freitag, 4., und am Samstag, 5. April, von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag, 6. April, von 11 bis 19 Uhr in die Schwenninger Innenstadt. Am Freitag findet um 10.15 Uhr die Eröffnung durch Oberbürgermeister Jürgen Roth statt. Neben dem Fassanstich und Freibier gibt es ein originales Marktschreier-Frühstück für alle Anwesenden .

Der Aktionstag

Der verkaufsoffene Sonntag mit den Kinderaktionen am Marktplatz lädt am 6. April von 13 bis 18 Uhr ein.