Verkaufsoffen in Schramberg: Goldener Oktober lockt in die Stadt

Als goldener Oktobertag zeigte sich der verkaufsoffene Sonntag. Die Stimmung in der Schramberger Fußgängerzone, den Geschäften, Cafés und Wirtschaften hätte kaum besser sein können.

Der Pro-Sana-Spendenlauf zugunsten der Katharinenhöhe am Sonntagmorgen brachte bereits am Vormittag viel Publikum in die Schramberger Innenstadt. Und als die Einzelhändler ihre Geschäfte anschließend um 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag öffneten, kamen noch mehr Bummler. Der goldene Oktobertag lockte die Flanierer nicht nur in die Fußgängerzone und Geschäfte, sondern lud auch zum Verweilen in die Straßencafés ein.

Das Juks-Spielmobil hatte seine Spielstraße für die jüngsten Besucher an der Steige aufgebaut. Dort war Bierkistenrutschen, balancieren oder Vehikel fahren angesagt und alle mitgebrachten Spielgeräte und das Kinderschminken sowie bunte Haarverlängerungen waren bei den Kindern heiß begehrt.

Gleich im Anschluss an die Spielmeile kochte der Türkische Elternverein in der Hauptstraße landestypische Spezialitäten und bot Baklava süße Kuchen an. Gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen und Zuckerwatte gab ebenfalls an einem mobilen Verkaufsstand.

Basar im Bärensaal

Im Bärensaal fand ein Second-Hand-Kinder-Spielzeug- und -Kleidungsbasar statt. Dort gaben sich viele Familien die Tür in die Hand und Gutes aus zweiter Hand wechselte über die Ladentische hinweg die Besitzer.

Viel Zeit mitgebracht

Die Besucher hatten viel Zeit mitgebracht, genossen die herbstlichen Sonnenstrahlen bei Aperol, Kaffee und Kuchen oder Bratwurst und Co. In manchen Geschäften wurden die Kunden mit Sekt begrüßt und anschließend die neue Herbstmode, Brillen, Taschen, Kunsthandwerk, Schmuck oder anderes präsentiert.

Gerne blieben die Gäste in der Stadt und die Fußgängerzone war wieder einmal angenehm gut belebt.

