Verkaufsoffen in Schramberg: Goldener Oktober lockt in die Stadt

Als goldener Oktobertag zeigte sich der verkaufsoffene Sonntag. Die Stimmung in der Schramberger Fußgängerzone, den Geschäften, Cafés und Wirtschaften hätte kaum besser sein können.
Der Pro-Sana-Spendenlauf zugunsten der Katharinenhöhe am Sonntagmorgen brachte bereits am Vormittag viel Publikum in die Schramberger Innenstadt. Und als die Einzelhändler ihre Geschäfte anschließend um 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag öffneten, kamen noch mehr Bummler. Der goldene Oktobertag lockte die Flanierer nicht nur in die Fußgängerzone und Geschäfte, sondern lud auch zum Verweilen in die Straßencafés ein.