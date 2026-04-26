Verkaufsoffen in Rottweil: Die neue Hängebrücke begeistert und die Geschäfte werden gestürmt

Grandioses Wochenende in Rottweil: Auch der verkaufsoffene Sonntag zur Einweihung der Hängebrücke übertrifft alle Erwartungen. Der Ansturm ist groß. Hier die Bilder.
Bei herrlichem Sonnenschein strömen auch an Tag drei des Rottweiler Brückenfestes Besucherscharen aus nah und fern zum neuen Rottweiler Highlight, der „Neckarline“, aber auch der verkaufsoffene Sonntag lockt Tausende Besucher aller Altersgruppen in die historische Innenstadt. Und hier ist auch am Sonntag wieder eine ganze Menge geboten.