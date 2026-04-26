Verkaufsoffen in Rottweil: Die neue Hängebrücke begeistert und die Geschäfte werden gestürmt

Grandioses Wochenende in Rottweil: Auch der verkaufsoffene Sonntag zur Einweihung der Hängebrücke übertrifft alle Erwartungen. Der Ansturm ist groß. Hier die Bilder.

Bei herrlichem Sonnenschein strömen auch an Tag drei des Rottweiler Brückenfestes Besucherscharen aus nah und fern zum neuen Rottweiler Highlight, der „Neckarline“, aber auch der verkaufsoffene Sonntag lockt Tausende Besucher aller Altersgruppen in die historische Innenstadt. Und hier ist auch am Sonntag wieder eine ganze Menge geboten.

Zum einen lässt es sich in den Außenbereichen der Gastwirtschaften und Cafés herrlich verweilen, was auch zahlreich genutzt wird, aber es lohnt sich auch, sich mal wieder ausgiebig in den Einzelhandelsgeschäften umzuschauen, nach Schnäppchen und Neuem Ausschau zu halten.

So hübsche Läden

„Ich wusste gar nicht, dass es in Rottweil so hübsche Lädele gibt,“, schwärmt eine Dame aus Tuttlingen, die heute mit Tochter und Enkelkindern unterwegs ist und begeistert ist vom Gesamtangebot, das wirklich keine Wünsche offenlässt.

Denn, während die beiden Damen das Einkaufserlebnis genießen, freuen sich die beiden Enkelkinder schon auf den mittelalterlichen Markt, und natürlich das Highlight: „Zum Abschluss gehen wir auf die Brücke“, sagt der Siebenjährige strahlend. Für alle ist an diesem Sonntag etwas geboten.

Auf Mittelaltermarkt wird viel geboten

Auch allerlei kulinarische Schmankerln locken an den Ständen in der Fußgängerzone, und in der Hochbrücktorstraße kommen die kleinen Gäste bei Karussell und Co. auf ihre Kosten. Immer wieder gibt es auch musikalische mittelalterliche Kostproben und Tanzeinlagen, mit denen die Akteure des Mittelaltermarktes ihr Publikum in den Bockshof locken. Aber auch der ist wie bereits in den vergangenen Tagen sehr gut frequentiert. Und im Schatten bei Met oder Wein lässt sich genüsslich das Treiben auf der Hängebrücke beobachten.

Musik überall

Musikalisch ist hier wie dort einiges geboten. So begeistert Anna Genserich im Bockshof mit ihren Darbietungen „The colors of Violin“ – und erfüllt damit einen Herzenswunsch von Investor Günter Eberhardt. In der Fußgängerzone sorgt zunächst die Band „AlbTraum“ für den richtigen Sound, später lassen es dann die Neckarmusikanten krachen.

Stadtführungen begeistern

Immer wieder ziehen auch diverse Stadtführungen durch die Straßen und Gassen, besonders die neue gewandete Führung zum Jahr der Brücken ist sehr begehrt und alle Termine an diesem Wochenende schnell ausgebucht.

Dass man ob der Vielfalt gar nicht alles auf einmal anschauen kann, das bedauert ein Gast aus der Schweiz. „Ich muss unbedingt nochmal wiederkommen, hier gibt es so vieles zu sehen“, sagt er begeistert.

Am Nachmittag gibt es in der Innenstadt kaum ein Durchkommen. Und auch die Geschäfte werden nahezu gestürmt. Bis in den Abend ist die Stadt mit Musik erfüllt und die Menschen feiern das ganz besondere Wochenende noch ausgiebig.

Bon Besucherzahlen überwältigt

Die Besucherzahlen des Brückenfests sind am Sonntagabend noch nicht bekannt, aber Ines Mier vom Tourismus & Stadtmarketing sagt: „Wir sind überwältigt.“