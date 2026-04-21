Verkaufsoffen in Hechingen: Bobbycars und viel Blasmusik
Freuen sich auf den verkaufsoffenen Sonntag (von links): Rainer Weith (Schuhhaus), Juliane Zylka (Kommunikationsmanagerin bei Bentley), Martin Braun („Besave“), Michael Dengler (Autohaus) und Thomas Sigg (Vorsitzender Stadtmarketingverein). Foto: Thomas Kost

Aktionstag: Das Programm ist noch breiter aufgestellt als vor zwölf Monaten. Der Stadtmarketingverein macht „Hechingen aktiv“ zu einer runden Sache.

Das wird ein richtiges Hechinger Wochenende. So freut sich der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Thomas Sigg, schon jetzt auf den 3. Mai. Seine Freude ist nicht unbegründet. Denn nicht nur beim vom Stadtmarketingverein organisierten und veranstalteten Verkaufssonntag unter dem Titel „Hechingen aktiv“ ist allerhand geboten, schon einen Tag vorher gibt es in der Zollerstadt ein echtes Highlight. Dann wird nämlich ab 17 Uhr der Hechinger Marktplatzsommer eröffnet.

 

Viele Genuss-Momente für Leib, Herz und Seele

Und der bietet diesmal nicht nur viele Genuss-Momente für Leib, Herz und Seele. Er gibt nämlich auch einen Vorgeschmack darauf, wie es aussehen könnte, wenn der Marktplatz vom Rathaus bis hoch zum Ende des Kirchplatzes tatsächlich zur autofreien Zone umgestaltet wird. Das ist schließlich Wunsch und Wille Gemeinderat und Stadtverwaltung und soll mit kreativer Unterstützung durch das Rottenburger Büro „freiraumconcept“ dauerhaft umgesetzt werden. Doch zurück zum Verkaufssonntag, der sich im Gegensatz zum Marktplatz-Event am Samstag hauptsächlich in der Hechinger Unterstadt abspielt, mit der Johannesbrücke sozusagen als Epizentrum. Nachdem sich dort im vergangenen Jahr gut 200 Bobbycar-Fahrer beim ersten Bentley-City-Race die Herrenackerstraße herabgestürzt hatten, erlebt das spaßige Rennen nach dem Premierenerfolg eine Zweitauflage.

Erneut wird es von Martin Braun und seiner Firma „Besave“ organisiert und vom Hechinger MedTech-Giganten Bentley gesponsert. Die Rennen (für alle Altersklassen) dauern von 13 bis 17 Uhr und schon jetzt kann man sich dafür anmelden (https://cityrace.fun/anmeldung). Als „Event im Event“ bezeichnen es Martin Braun und Thomas Sigg.

Das ist in Sachen Unterhaltung und Action aber noch längst nicht alles. In der Oberen Mühlstraße im Bereich des Oldtimer-Museums ist eine von Dieter Kress und seinen Oldtimerfreunden Zollernalb auf die Beine gestellte Schau mit Fahrzeug-Raritäten zu besichtigen. An der Kletterwand am Schlauchturm der Hechinger Feuerwehr in der Ermelesstraße darf man sich im Klettern üben. Es gibt Hüpfburgen für Kinder in der Bahnhofstraße, Haigerlocher Straße und in der Ermelesstraße. Ein Flohmarkt breitet sich in der Hospitalstraße aus.

Kulinarik und Musik? Ebenfalls nicht vergessen worden. Von 11 bis 13 Uhr ist Frühschoppen mit Blasmusik an der Johannesbrücke und von 15 bis 17 Uhr gibt es dort erneut Polkas und Märsche – beide Male übrigens serviert von den „Böhmischen Schwoba“ und „BIER“. Für die Bewirtung sorgen der Turnverein oder der Sängerbund Hechingen (beide an der Johannesbrücke), aber auch andere Vereine sind mit im Boot und stillen Hunger und Durst – beispielsweise „Kinder brauchen Frieden“ bei der Firma Buck in der Ermelesstraße oder Concordia Zollern vorm Jockey-Outlet.

In den Fachgeschäften darf gestöbert werden

Im Mittelpunkt stehen aber die geöffneten Fachgeschäfte, denn in ihnen soll schließlich gestöbert und eingekauft werden. Die haben natürlich nicht in der Unterstadt geöffnet, sondern auch in der Altstadt am Marktplatz oder in anderen Gebieten der Stadt wie in der Holger-Crafoord-Straße (Quad-Center; Bike & Travel) oder in der Haigerlocher Straße (Edeka). Damit Besucher bequem zu allen Schauplätzen von „Hechingen aktiv“ gelangen können, lässt der Stadtmarketingverein den ganzen Tag über einen kostenlosen Shuttle-Bus laufen, der die Oberstadt über die Stillfriedstraße („Highway“) mit der Unterstadt verbindet.

Zwei weitere Besonderheiten des Verkaufsoffenen Sonntags dürften außerdem die Fahrzeug-Präsentationen des Autohauses Dengler und des Autohauses Kleinmann in der Bahnhofstraße sein.

In einer Rikscha kann man sich von dort aus zum Somo-Fahrradgeschäft bei der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb in der Martinstraße kutschieren lassen. Zudem wird auf dem Gelände der Firma Grünovative Gebäudetechnik einen Handwerker-/Energiepark aufgebaut, in dem auch Klimaschutzmanager Jürgen Baumer von der Stadt Hechingen im Sanierungsmobil über energetische Sanierungen, erneuerbare Energien und Fördermöglichkeiten informiert.

Eine runde Sache also zu Beginn des Wonnemonats Mai: Noch schöner wird sie, weil die Startgebühr für das Bentley-City-Race an den Stadtmarketingverein geht, dieser den Betrag verdoppelt und an eine soziale Einrichtung spendet.

 