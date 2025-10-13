Verkaufsoffen am Aktionstag: Wenn der Urlauber das Alphorn in Schömberg auspackt

Bummeln, Spaß, Schnäppchenjagd: Abwechslungsreich gestaltete sich der 64. Aktionstag in Schömberg. Da packt auch schon mal ein Urlauber ein Alphorn aus und gibt ein Ständchen.

Zwei Mal im Jahr wird seit 32 Jahren das Event in Schömberg veranstaltet. Primavera-Chefin Ulrike Mayrhofer weiß zu berichten: „Hier bei uns wurde der verkaufsoffene Sonntag von Karl-Heinz Bertsch erfunden. Wir waren die erste Gemeinde in der gesamten Region mit diesem Konzept. Wichtig für uns ist der Einklang von Gemeindeverwaltung, Touristik und Gewerbetreibenden. Da wird hervorragend zusammengearbeitet. Das ist unser Plus.“

Ausgelassener Ausnahmezustand herrschte in den Straßen der Glücksgemeinde, denn die zahlreichen Besucher genossen von 11 bis 18 Uhr die vielfältigen Angebote. Einen großen Programmpunkt bildete der verkaufsoffene Sonntag, der zum Bummeln einlud. So konnten die niedergelassenen Einzelhändler ihr umfangreiches Sortiment präsentieren.

Alphorn-Auftritt begeistert Besucher

Ob Kleidung, Schuhe, Haushaltswaren, Dekoartikel oder selbst hergestellte Seifen und vieles mehr, die große Auswahl entlang der Liebenzeller Straße hatte für jeden etwas zu bieten. Genau hinschauen lohnte sich, um bei reduzierten Angeboten fündig zu werden.

Udo Bertsch vom Modehaus Bertsch hatte bereits am Morgen ein außergewöhnliches Erlebnis: „Vor unserem neuen Trachtenmodenladen packte ein Urlauber plötzlich ein Alphorn aus und gab ein Ständchen zum Besten. Eigentlich wollte seine Ehefrau nur etwas einkaufen.“

Zahlreiche jugendliche Verkäufer beteiligen sich am Kinderflohmarkt, so wie die drei Kids aus Neubulach. Foto: Ulrike Knöller

Wer es kultig wollte, war beim Trödelmarkt bestens aufgehoben. Um das eine oder andere Schnäppchen wurde kräftig gefeilscht. Zu feiern gab es in diesem Jahr ein Jubiläum der besonderen Art.

Feuerwehr feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren gibt es die Gesamtfeuerwehr mit ihren fünf Abteilungen aus Schömberg, Bieselsberg, Langenbrand, Oberlengenhardt und Schwarzenberg. Auch auf die Jugendabteilung mit aktuell 35 begeisterten Mitgliedern von zehn bis 15 Jahren können die Floriansjünger stolz sein.

Löschangriffe, technische Rettungsübungen und die Vorführung der Feuerwehrdrohne waren nur einige Höhepunkte, die es zu bewundern gab. Hauptkommandant Rainer Zillinger erzählte: „Wir haben bewusst auf ein Fest zum Jubiläum verzichtet, da wir unsere Arbeit hier heute vorstellen können.“

Koffer werden versteigert

Pünktlich zum Jubiläum wurde auf der Bühne beim Parkplatz Zillinger nach einem Jahr Vakanz wieder das beliebte Kofferersteigern für einen guten Zweck veranstaltet.

Einzelhändler und Firmen der Region hatten fleißig für den Inhalt der begehrten Koffer gespendet. Der Erlös wurde an die Gesamtfeuerwehr gespendet. Ebenfalls auf der Bühne präsentierten die Kids vom WSV Schömberg hochklassige, sportliche Tanzeinlagen und ernteten dafür viel Applaus. Kräftig eingeheizt wurde durch DJ Tristan.

Beim Oktoberfest im großen Festzelt konnte bei stimmungsvoller Blasmusik der große und kleine Hunger und Durst mit lokalen Köstlichkeiten gestillt werden.

Stolz auf 50 Jahre Gesamtfeuerwehr sind (von links) Matthias Leyn, Holger Rößler, Michael Kraft, Rainer Zillinger. Foto: Ulrike Knöller

Auch für die kleinen Besucher hatte der Aktionstag im wahrsten Sinne des Wortes einiges zu bieten. Liebevoll aufgebaute Spielstationen im Kurpark sorgten für leuchtende Kinderaugen. Zum Austoben stand eine Hüpfburg und Bobbycars für spannende Rennen bereit. Wer sich von seinen Spielsachen trennen wollte, konnte am Kinderflohmarkt teilnehmen und so das eigene Taschengeld aufbessern.

Saft direkt vor Ort gepresst

Beim großen Bauernmarkt auf dem Lindenplatz duftete es nach einheimischen und regionalen Produkten. Eine reiche Auswahl an Wurst, Käse, Honig und anderen leckeren Produkten, durfte probiert werden und landete anschließend in den Einkaufstaschen und Körben.

Bei der Glückszentrale hatte sich die Touristik eine tolle Aktion einfallen lassen. Für einen Cent konnten Groß und Klein eine eigene Einkaufstüte kreativ gestalten. Auch bei den Einzelhändlern gab es für die Kunden eine Überraschung, denn gemäß dem diesjährigen Motto „ Aktionstag mit Biss“ erhielt jeder Einkäufer einen knackigen Apfel.

Äpfel wurden zudem bei der mobilen Saftpresse von Jochen Kalmbach aus Rötenbach gesammelt und sobald 50 Kilogramm beisammen waren, startete das Gerät und quetschte den goldenen Saft aus dem fruchtigen Baum-Obst. So hatten die „Glückskinder“ der Gemeindekindergärten gemeinsam mehr als 200 Kilogramm Äpfel gesammelt.