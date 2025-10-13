Verkaufsoffen am Aktionstag: Wenn der Urlauber das Alphorn in Schömberg auspackt

Bummeln, Spaß, Schnäppchenjagd: Abwechslungsreich gestaltete sich der 64. Aktionstag in Schömberg. Da packt auch schon mal ein Urlauber ein Alphorn aus und gibt ein Ständchen.
Zwei Mal im Jahr wird seit 32 Jahren das Event in Schömberg veranstaltet. Primavera-Chefin Ulrike Mayrhofer weiß zu berichten: „Hier bei uns wurde der verkaufsoffene Sonntag von Karl-Heinz Bertsch erfunden. Wir waren die erste Gemeinde in der gesamten Region mit diesem Konzept. Wichtig für uns ist der Einklang von Gemeindeverwaltung, Touristik und Gewerbetreibenden. Da wird hervorragend zusammengearbeitet. Das ist unser Plus.“