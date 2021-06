Verkaufsautomat in Schabenhausen

1 Unser Bild zeigt Lisa Basler und Philipp Obergfell vor dem neu installierten Verkaufshäuschen, in dem der reich bestückte Verkaufsautomat mit ausschließlich regionalen Produkten untergebracht ist. Foto: Bantle

Mit hauseigenen "Strohschweinen" geht das Hofgut Obergfell in die Direktvermarktung – und bietet einen Verkaufsautomaten in Schabenhausen an.

Niedereschach-Schabenhausen - In Zeiten, in denen Landwirte aus vielerlei Gründen dem "Preisdiktat" des Handels und auch der Molkereien unterworfen sind, suchen immer mehr Landwirte nach Möglichkeiten der Selbstvermarktung um einigermaßen auskömmliche Preise erzielen zu können.

Fleisch- und Wurstwaren ausschließlich vom eigenen Hof

Eine Möglichkeit hierzu sind Verkaufsautomaten, die den Kunden, gefüllt mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, rund um die Ihr zur Verfügung stehen. Dabei legen die Landwirte mit Blick auf die Kundenwünsche größten Wert auf Regionalität. Die Kunden sollen wissen, woher die angebotenen Produkte kommen.

Zur Freude der Einwohnerschaft im Niedereschacher Ortsteil Schabenhausen haben dort nun als Bereicherung der Schabenhauser Infrastruktur Junglandwirt Philipp Obergfell und dessen Partnerin Lisa Basler bei der "Krone" in Schabenhausen in der Niedereschacher Straße 33 einen hochmodernen Verkaufsautomaten aufgestellt.

Dort werden zahlreiche landwirtschaftliche Produkte angeboten. Sie sind alle sind vakuumiert und mit Etiketten ausgezeichnet. Die Fleisch- und Wurstwaren stammen ausschließlich vom eigenen Hof und den dort auf Stroh gehaltenen Schweinen. Im Automat befindet sich nur Schweinefleisch.

Die Eier stammen vom Klausmann Hof (Bodenhaltung) und von Hummel Hof (Freilandhaltung) aus Obereschach. Der Honig stammt aus Schabenhausen von Marc Riedlinger und auch die Getränke stammen von regionalen Anbietern im Umkreis.

Das Angebot im neu installierten Verkaufsautomat in Schabenhausen ist breit gestreut.

Es reicht von Vesperspeck im Gewürzmantel, Seitenspeck, Fürstenberg naturtrüb helles, Schoki Schwarzwaldwaldmilch, Schorle Auer, bis hin einer Vielzahl von leckeren Wurstwaren im Darm und in der Dose, marinierten Nackensteaks, Fleischsalat, Eiern und Honig.

Hof in fünfter Generation bewirtschaftet

Der "Gottfriedenhof" im ehemaligen Ortskern von Schabenhausen am Rande des Schwarzwaldes wird nun in fünfter Generation von Philipp Obergfell und dessen Partnerin Lisa Basler bewirtschaftet.

Seit mehr als 65 Jahren werden im dortigen landwirtschaftlichen Betrieb eigene Schweine aufgezogen. Mit der Hofübernahme zu Beginn des Jahres 2021 durch Philipp Obergfell wurde die Idee, mit den hauseigenen "Strohschweinen" in die Direktvermarktung einzusteigen, nun verwirklicht. Die können in der Stroh-Haltung ihrem natürlichen Wühltrieb nachgehen, damit spielen und zusätzlich dient es Ihnen als Raufutterlieferant.

Zudem können die Tiere nach Belieben in den Außenbereich an die frische Luft und sie haben ein überdurchschnittliches Platzangebot. Durch die eigene Zucht können die Ferkel bei ihrer Mutter aufwachsen. Das Futter besteht aus Getreide von selbst bewirtschafteten Flächen in und um Schabenhausen.