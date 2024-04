Verkaufsautomat in Rottweiler Volksbank

1 Am Verkaufsautomat in der Rottweiler Volksbank gibt es Kritik. Foto: Weber

„Bio von hier“, prangt auf einem Plakat, das neben dem Verkaufsautomaten „Xäls-O-Mat“ in der Volksbank Rottweil steht. Doch über die Regionalität wurde viel diskutiert.









Am „Xäls-O-Mat“ in der Hauptgeschäftsstelle der Rottweiler Volksbank in der Hochbrücktorstraße gibt es Kritik.