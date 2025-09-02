Verkauf von Bürgerdaten an Parteien: Wo bleibt die Reform des Bundesmeldegesetzes?

1 Wahlwerbung im Briefkasten Foto: sasha1806 - stock.adobe.com Zur Übermittlung von Bürgerdaten an Parteien und der beschlossenen, aber noch nicht verkündeten Reform des Bundesmeldegesetzes hat unser Autor Cornelius Rück folgende Meinung.







Link kopiert



Kommunen dürfen Parteien vor Wahlen Daten aus dem Melderegister verkaufen. Doch Meldedaten sind sensible Pflichtdaten, die Bürger nur zum staatlichen Zweck bereitstellen müssen. Eine Weitergabe an nicht-staatliche Stellen wie Parteien ist ein besonderer Eingriff in den Schutz persönlicher Daten. Das sah auch die ehemalige Ampelregierung so. Am 22. Mai 2024 beschloss sie deshalb eine entsprechende Gesetzesänderung. „Ziel ist, den Schutz von bedrohten und gefährdeten Personen weiter zu verbessern“, heißt es dazu auf der Webseite des Bundesministeriums des Inneren. Gemeint sind damit Mandatsträger in Kommunalparlamenten, Landtagen, dem Bundestag und dem europäischen Parlament, sowie Bürger, die durch berufliches oder ehrenamtliches Engagement in den Fokus gewaltbereiter Personen oder Gruppen geraten könnten.