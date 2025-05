1 OB Martin Horn, Jan Böhmermann und Olli Schulz (von links) präsentieren die unterzeichnete Urkunde im Freiburger Rathaus. Foto: Stadt Freiburg Was am 1. April wie ein Aprilscherz wirkt, wurde am Sonntag Realität. Die Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz waren zu Gast im Freiburger Rathaus.







Für Jan Böhmermann und Olli Schulz war es eine kurze Nacht in Freiburg. Mit einem ordentlichen Kater von der ESC-Party in Basel waren die beiden Entertainer am Sonntag zu Gast bei Martin Horn.