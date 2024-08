Verhinderte Terrorattacke?: Polizei ermittelt nach tödlicher Explosion in Tel Aviv

1 Ort einer Explosion in Tel Aviv. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es immer wieder zu schweren Anschlägen gekommen. Ein offenbar weiterer Versuch verlief diesmal glimpflich.









Tel Aviv - Die israelische Polizei ermittelt nach einer tödlichen Explosion in Tel Aviv wegen eines vermuteten Anschlagversuchs. Im Rucksack eines Mannes war am Sonntagabend in der Küstenmetropole ein Sprengsatz explodiert, als dieser auf einer Straße im Süden der Stadt unterwegs war. Dabei wurden der mutmaßliche Attentäter getötet und ein E-Scooterfahrer verletzt.