1 Jonathan und Julia verbindet eine Jugendliebe, seit 2018 sind sie verheiratet. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Erst waren sie Julia und Jenni. Heute sind sie Julia und Jonathan. Ihre Beziehung hat viele Herausforderungen überdauert. Almut Röhrl hat einen bewegenden Film über die beiden gemacht.









Wenn Julia über Jonathan spricht, dann sagt sie Jey. Liebevoll klingt das und sehr vertraut. Sie sagt es oft an diesem regnerischen Vormittag am Esstisch in ihrer Wohnung in Neu-Ulm, die Julia und Jonathan mit zwei Katzen teilen.