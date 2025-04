Verheerendes Unglück: Nordmazedonien: Zahl der Todesopfer von Brand steigt auf 60

2 Die Gesamtzahl der Todesopfer des verheerenden Brandes in einem Nachtklub im nordmazedonischen Kocani liegt nun bei 60. Drei Wochen danach erlag der Manager des Lokals seinen schweren Brandverletzungen. Foto: Armin Durgut/AP/dpa

Skopje - Drei Wochen nach dem verheerenden Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien ist die Zahl der Todesopfer auf 60 gestiegen. Der Manager und Barkeeper des Lokals erlag seinen schweren Brandverletzungen in einer Klinik in Litauen. Das erklärte Nordmazedoniens Gesundheitsminister Arben Taravari, wie mehrere nordmazedonische Medien berichteten.