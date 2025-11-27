Verheerendes Hochwasser: Zahl der Toten bei Flutkatastrophe in Thailand steigt

Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen in Thailand betroffen, Zehntausende ohne Zuhause. Und die Behörden melden immer mehr Tote.
Bangkok - Bei den verheerenden Überschwemmungen im Süden von Thailand steigt die Zahl der Toten. Insgesamt seien seit Beginn des Hochwassers mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, berichteten Medien unter Berufung auf die Regierung in Bangkok. Die meisten sind ertrunken, andere starben durch Stromschläge im Wasser oder durch Erdrutsche. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt.