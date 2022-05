In Offenburg brennen sechs Reihenhäuser

1 Der Brand im Offenburger Stadtteil Albersbösch machte über Nacht viele Menschen obdachlos. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Foto: Kamera 24

Bei einem verheerenden Großbrand wurden in der Nacht auf Mittwoch in Offenburg sechs Reihenhäuser zumeist komplett zerstört. Der Schaden geht in die Millionen.















Offenburg – Das Feuer war laut Polizei gegen 1.30 Uhr in einem der Wohnhäuser im Danziger Weg ausgebrochen und breitete sich rasend schnell über die komplette Häuserzeile aus.

Mit Unterstützung der ersten Einsatzkräfte wurden die Bewohner aus den Häusern geklingelt, sodass sich alle rechtzeitig ins Freie retten konnten. Sie wurden in einer nahegelegenen Schule betreut. Nennenswerte Verletzungen erlitt nach ersten Erkenntnissen niemand. Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle.

Die Löscharbeiten dauern noch an und werden sich bis in den Vormittag hinziehen. Die enge Bebauung in der betroffenen Straße erschwert die Löscharbeiten zusätzlich. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ging aber zunächst nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.