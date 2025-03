Verheerende Tragödie: Brandopfer aus Nordmazedonien zur Behandlung im Ausland

3 Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Diskothek in Kocani mit mindestens 59 Toten ist die Trauer Nordmazedonien groß - die Menschen stehen Schlange, um sich in Kondolenzbücher einzutragen. Foto: Armin Durgut/AP/dpa

Weil die komplexe Behandlung von Brandopfern die Kapazitäten Nordmazedoniens überfordert, werden viele dieser Patienten ins Ausland gebracht. Brüssel hilft, aber auch Länder außerhalb der EU.









Kocani/Skopje - Nach dem verheerenden Brand mit mindestens 59 Toten und mehr als 150 Verletzten im nordmazedonischen Kocani ist internationale Hilfe angelaufen. Mehr als 140 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, von diesen zunächst 51 ins Ausland - unter anderem nach Serbien, Bulgarien, Griechenland und in die Türkei, sagte Außenminister Timco Mucunski nach Angaben der nordmazedonischen Nachrichtenagentur MIA. In Kürze sollen weitere 20 Patienten ins Ausland geflogen werden, kündigte er an.