Verhandlungen vorbei: 1200 Arbeitsplätze fallen bei Bosch in Bühl weg

Bosch, Betriebsrat und IG Metall haben sich geeinigt: Der Standort in Bühl wird schrumpfen.1200 Stellen werden abgebaut. Gute Nachrichten gibt es für die Azubis.
„Besser als geplant, schlimmer als verdient“: So beschreibt die IG Metall das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Bosch-Bühl und dem Betriebsrat zusammen mit der Gewerkschaft. 1200 Stellen werden an dem Standort wegfallen, ursprünglich ging es um 1700. Gleichzeitig seien Zukunftsmaßnahmen für den Standort beschlossen worden, informiert die IG Metall in der Pressemitteilung.