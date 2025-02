Verhandlungen um das Sparprogramm Boni, Jubiläen, Urlaubstage – Mercedes plant harte Einschnitte

In einem gemeinsamen Intranetvideo enthüllen die Personalvorständin und der Betriebsratschef des Stuttgarter Autobauers, was derzeit an Sparmaßnahmen auf dem Verhandlungstisch liegt. Es geht um zahlreiche Vergütungsregeln.