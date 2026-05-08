Verhandlungen nach Wahl: Aus für Frederiksen? Regierungssuche in Dänemark erfolglos

Über sechs Wochen lang hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen versucht, eine neue Regierung zu bilden - ohne Erfolg. Jetzt muss sie vorerst aufgeben.
Kopenhagen - Eineinhalb Monate nach der Parlamentswahl in Dänemark hat die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vorerst den Versuch aufgegeben, eine neue Regierung zu bilden. Am Freitagabend empfahl sie König Frederik X. eine weitere sogenannte Königsrunde: Dabei werden alle Parlamentsparteien bei dem Monarchen vorstellig und geben bekannt, für wen sie sich als Leiter der Regierungsverhandlungen aussprechen.