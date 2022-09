1 Das Einzelhandelsunternehmen Woolworth sucht für ihr Lahrer Kaufhaus bereits Arbeitskräfte. Foto: Woolworth

Das Einzelhandelsunternehmen Woolworth will in Lahr ein Kaufhaus eröffnen. Das hat Woolworth auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.















Lahr – "Wir befinden uns in Gesprächen mit potenziellen Vermietern", teilte Woolworth mit. Details könne man noch nicht mitteilen, man sei jedoch "guter Hoffnung, zeitnah einen Mietvertrag abzuschließen". Wenn es zum Vertragsabschluss kommt, kann die Eröffnung möglicherweise wenige Wochen später erfolgen. Aus diesem Grund sei Woolworth bereits auf der Suche nach Arbeitskräften.

Woolworth ist seit einigen Jahren auf Expansionskurs. In den kommenden Jahren möchte das Unternehmen mehr als 1000 Kaufhäuser in Deutschland betreiben – derzeit sind es 520 Standorte. "Um Lücken in unserem Kaufhausnetz zu schließen, sind wir an Neueröffnungen in Städten mit mindestens 20 000 Einwohnern und einem attraktiven Handelsumfeld interessiert. Lahr erfüllt unsere Anforderungen", so das Unternehmen.

Das Sortiment umfasst Dekoartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Kurzwaren und Wolle, Koffer, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Über die Größe des Kaufhauses wollte Woolworth keine Angaben machen.