Verhandlungen in Gengenbach: Wird das Lothar-Denkmal abgebaut?

1 Das Lothar-Denkmal auf dem Siedigkopf in der Abendsonne: Mit zwölf Metern Höhe sei es die größte Figurengruppe aus Holz im öffentlichen Raum und auch das meistfotografierte Kunstwerk im Land, sagt Künstler Norbert Feger. Foto: Robert Schwendemann

Künstler Norbert Feger führt derzeit Verhandlungen über den Verkauf des Werks, das laut ihm von der öffentlichen Hand nie bezahlt worden sei. Gengenbachs Bürgermeister bestätigte, dass „gute Gespräche“ laufen – deren Ausgang ist jedoch noch offen.









Hoch oben auf dem Siedigkopf, direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Gengenbach und Nordrach, steht seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2005 das Lothar-Denkmal. Es erinnert an eine gewaltige Naturkatastrophe, die sich sechs Jahre zuvor ereignet hat. Nun laufen Gespräche, ob das Kunstwerk auch in Zukunft an diesem Platz stehen bleibt.