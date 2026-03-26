Verhandlung vor Gericht: Lörracher Stadtrat Birger Bär beklagt mangelnden Polizeischutz

Vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg wurde die Klage des Lörracher Stadtrats gegen das Land Baden-Württemberg verhandelt.
Anlass war eine Versammlung der „Demokratischer Initiative“ am 20. September 2025 auf dem Alten Markt in Lörrach zum „Tag der Demokratie“. Der Lörracher Apotheker und Gemeinderat hatte dort eine eigene Veranstaltung organisiert. Parallel hatten weitere Kundgebungen stattgefunden, unter anderem Beiträge des Bündnisses „5 vor 12“ sowie eine Rede des Publizisten Michel Friedman.