Verhandlung um Entführung: Vater im Block-Prozess: Wir haben funktionierende Kinder

Vor der Entführung der Block-Kinder an Silvester 2023/24 stritten die Eltern jahrelang um das Sorgerecht. Der Vater spricht im Hamburger Prozess über seine Art der Erziehung.
Hamburg - Im Hamburger Prozess gegen Christina Block (52) um die Entführung ihrer beiden jüngsten Kindern aus der Obhut des Vaters hat Stephan Hensel zahlreiche Details zu seinem Familienleben in Dänemark geschildert. Seine dänische Ehefrau kümmere sich um die insgesamt fünf Kinder im Haushalt, darunter der Junge und das Mädchen aus der geschiedenen Ehe mit Block, wenn er im Homeoffice arbeite oder auf Geschäftsreise sei.