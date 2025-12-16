Verhandlung in Oberndorf: Schramberger DRK im Einsatz rücksichtslos ausgebremst

Ein 68-jähriger blockierte mutwillig Notarztfahrzeuge zwischen Sulgen und Aichhalden und musste sich deshalb vor dem Amtsgericht Oberndorf verantworten.

Der Fall wurde als Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen am Amtsgericht Oberndorf verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem 68-jährigen Angeklagten vor, im September vergangenen Jahres auf der Landstraße bei Sulgen und Aichhalden mehrere Notarztfahrzeuge des DRK Schramberg, welche sich im Einsatz befanden, provokativ geblockt und zur Langsamfahrt genötigt zu haben. Der Angeklagte sei dabei mit 30 km/h vor den Einsatzfahrzeugen hergefahren und habe erst nach längerer Zeit ein einzelnes Fahrzeug vorbeifahren lassen, nur um ein weiteres Notarztfahrzeug für längere Zeit zu blockieren und erneut zur Langsamfahrt zu nötigen.

Der Angeklagte äußerte sich lautstark und sehr wirr zu den ihm vorgeworfenen Taten. Er zitierte angebliche Verkehrsverordnungen, wonach die Notarztwagen nicht richtig gekennzeichnet gewesen seien, keine Sonderlackierung gehabt hätten und ein Notfall für Außenstehende nicht erkennbar gewesen sei, da außerdem auch kein Martinshorn zu hören war.

Die Verteidigung musste ihren Mandanten mehrfach um Mäßigung bei den Ausführungen bitten, da er sich stark erregte. Der Beschuldigte gab an, dass er selbst ausgebildeter Rettungssanitäter sei und eine Notfallsituation auch am sonstigen Verhalten der Einsatzfahrzeuge nicht erkennbar gewesen sei. Er bezeichnete die Fahrer der Einsatzwagen als „unzurechnungsfähig“ und beschimpfte diese fortwährend. Die Fahrer hätten gegen alle möglichen Verkehrsvorschriften verstoßen und sich durch ihr Fahrverhalten einem „versuchten Totschlag“ am Angeklagten schuldig gemacht.

Schilderung von medizinischer Einsatzkraft

Im Anschluss wurde eine Zeugin gehört, welche als medizinische Einsatzkraft in einem der blockierten Einsatzfahrzeuge den Tathergang miterlebt hatte. Sie sagte aus, dass andere Fahrzeuge problemlos den Weg freigemacht hätten und nur der Angeklagte sich unverantwortlich verhalten habe. Er habe auch Einsatzwagen erneut überholt, nachdem diese bereits an seinem Fahrzeug vorbeigefahren waren. Die Einsatzfahrzeuge seien vorschriftsmäßig und ausreichend markiert sowie gut erkennbar gewesen. Ob das Verhalten des Angeklagten für den im Einsatzwagen befindlichen Patienten folgen gehabt habe, konnte die Zeugin nicht beantworten. „Wurden Sie von Dritten beeinflusst in Ihrer Aussage“ fragte der Angeklagte die Zeugin anschließend. Diese verneinte und wurde entlassen.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr an B462 Hochwald Nachbarin hört Knall - Wohnwagen gehen in Flammen auf Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Dienstagmorgen bei einem Brand direkt an der B462 Schlimmeres verhindert. Hier die Einzelheiten.

Schilderung von Notärztin

Im Anschluss wurde eine Notärztin gehört, welche die Aussage ihrer Kollegin bestätigte. Der Angeklagte habe sich auf schockierende Weise provokativ verhalten und am Tattag durch Überholmanöver und gefährlichem Langsamfahren Leben gefährdet. Man bringe solche Vorfälle nur selten zur Anzeige, in diesem Fall sei das Verhalten des Beschuldigten jedoch so verheerend, dass eine gerichtliche Klärung unumgänglich sei.

Auch diese Zeugin versuchte der Angeklagte im Anschluss durch konfrontative Fragestellungen einzuschüchtern.

Schilderung von Fahrer von Einsatzwagen

Der dritte und letzte Zeuge, Fahrer eines Einsatzwagens, bestätigte die Aussagen seiner Vorrednerinnen. Als im Laufe der Zeugenaussage Bilder der Einsatzwagen, welche am Tattag genutzt wurden, in Augenschein genommen wurden, bestritt der Beschuldigte, dass es sich um diese Automodelle gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft unterstrich in ihrem Plädoyer, dass sich im Laufe der Verhandlung klar herausgestellt habe, dass die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe zutreffend seien. Der Beschuldigte habe sich sehr rücksichtslos verhalten und sei nicht glaubwürdig. Die übereinstimmenden Zeugenaussagen zum Tattag bestätigten außerdem klar, dass der Angeklagte selbst der Fahrer des auf seinen Namen Zugelassenen Pkw war. Sie beantragte einen siebenmonatigen Führerscheinentzug und eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 36 Euro.

Bemessung von Strafmaß

Die Verteidigung sah die Vorgänge ebenfalls als größtenteils erwiesen an, bezweifelte jedoch dass das Martinshorn am Tattag tatsächlich eingeschaltet war. Es sei deshalb zweifelhaft ob tatsächlich eine Nötigung oder Straftat vorliege. Es wurde eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen beantragt. Der Angeklagte versuchte zum Schluss noch einmal von seiner Schuld abzulenken und behauptete, keiner der anwesenden Zeugen sei am Tattag vor Ort gewesen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einem Bußgeld von 60 Tagessätzen zu 36 Euro, dem Verlust des Führerscheins für sieben Monate und zur Übernahme der Verhandlungskosten.