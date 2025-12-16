Verhandlung in Oberndorf: Schramberger DRK im Einsatz rücksichtslos ausgebremst

Ein 68-jähriger blockierte mutwillig Notarztfahrzeuge zwischen Sulgen und Aichhalden und musste sich deshalb vor dem Amtsgericht Oberndorf verantworten.
Der Fall wurde als Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen am Amtsgericht Oberndorf verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem 68-jährigen Angeklagten vor, im September vergangenen Jahres auf der Landstraße bei Sulgen und Aichhalden mehrere Notarztfahrzeuge des DRK Schramberg, welche sich im Einsatz befanden, provokativ geblockt und zur Langsamfahrt genötigt zu haben. Der Angeklagte sei dabei mit 30 km/h vor den Einsatzfahrzeugen hergefahren und habe erst nach längerer Zeit ein einzelnes Fahrzeug vorbeifahren lassen, nur um ein weiteres Notarztfahrzeug für längere Zeit zu blockieren und erneut zur Langsamfahrt zu nötigen.