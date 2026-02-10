Die Verhandlungen gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin gehen weiter. Kurz vor Prozessstart war Marius Borg Høiby erneut festgenommen worden. Zu den neuen Vorwürfen wurde er jetzt verhört.
Oslo - Zum Start der zweiten Woche im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Marius Borg Høiby neue Vorwürfe bestritten. Kurz vor Prozessauftakt Anfang Februar war der 29 Jahre alte Norweger erneut festgenommen worden und sitzt deshalb nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben.