Verhandlung in Nagold: 34-Jähriger wegen Betrugs zu Geldstrafe verurteilt

Weil er im März 2024 bereits gearbeitet hat, während dieser Zeit aber staatliche Leistungen bezog, verurteilte das Amtsgericht Nagold einen 34-Jährigen zu einer Geldstrafe.
Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. 17 Straftaten gehen auf sein Konto. Die Palette reicht von mehreren Beleidigungen, Betrug und Sachbeschädigung bis hin zu Diebstahl und Unterschlagung, zählte Richter Martin Link auf. Der Nagolder saß bereits im Gefängnis und stand bei der jüngsten Verhandlung noch unter Bewährung, was sich aus Sicht von Staatsanwalt Tobias Freudenberg negativ auf das Urteil auswirken könnte.