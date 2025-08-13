Verhandlung in Nagold: 34-Jähriger wegen Betrugs zu Geldstrafe verurteilt

Weil er im März 2024 bereits gearbeitet hat, während dieser Zeit aber staatliche Leistungen bezog, verurteilte das Amtsgericht Nagold einen 34-Jährigen zu einer Geldstrafe.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. 17 Straftaten gehen auf sein Konto. Die Palette reicht von mehreren Beleidigungen, Betrug und Sachbeschädigung bis hin zu Diebstahl und Unterschlagung, zählte Richter Martin Link auf. Der Nagolder saß bereits im Gefängnis und stand bei der jüngsten Verhandlung noch unter Bewährung, was sich aus Sicht von Staatsanwalt Tobias Freudenberg negativ auf das Urteil auswirken könnte.

Dabei ging es dieses Mal um ein vergleichsweise geringes Vergehen: Der Logistiker war vom 13. bis 30. März 2024 bei einer Horber Firma angestellt und hatte versäumt, dem Jobcenter die veränderte Situation mitzuteilen. „Hätte ich das sofort erfahren, hätte ich sofort einen Auszahlungsstopp verfügt“, erklärte die als Zeugin geladene Mitarbeiterin der Arbeitsagentur in Freudenstadt.

Das zu viel bezogene Arbeitslosengeld habe der 34-Jährige nach der Anzeige sofort zurückbezahlt. Er sei schon einige Zeit vorher ohne Beschäftigung gewesen und habe wiederholt einen Vorschuss beantragt, der auch gewährt worden sei.

„Damals ging es bei ihm hoch her“, sagte Verteidiger Marc Hufschmidt. Auch deshalb, weil ihm sein vorheriger Arbeitgeber ungerechtfertigterweise gekündigt haben soll, was zu Frustration und zu einigen strafbaren Handlungen führte.

Ob er immer noch bei der Firma in Horb beschäftigt sei, fragte der Richter den Angeklagten. Inzwischen habe er die Stelle gewechselt und arbeite nun in einem Betrieb auf dem Nagolder Wolfsberg, lautete die Antwort. Die Frage, ob er mit dem Verdienst von monatlich 2080 Euro auskommen würde, beantwortete der 34-Jährige mit „Ja“. Er wohne jetzt mit einer Partnerin zusammen, sei vom Alkohol weggekommen und zahle Schulden von 15 000 Euro in regelmäßigen Raten ab.

Dass man in diesem relativ jungem Alter bereits so oft mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei, hat Staatsanwalt Tobias Freudenberg nach eigener Aussage „verblüfft“. Deshalb könne er dem Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Verfahrens nicht zustimmen, auch wenn es sich beim jüngsten Vorfall nur um einen Bagatellbetrag handele. In seinem Plädoyer forderte er eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 50 Euro.

Dass sein Mandant nicht ganz ungeschoren davonkommen könne, leuchtete Hufschmidt ein, die Geldstrafe sollte aber gering ausfallen. Richter Martin Link verurteilte den Arbeiter zur Zahlung von 2000 Euro und versicherte, dies würde sich nicht negativ auf das laufende Berufungsverfahren auswirken. Zum Schluss redete er dem 34-Jährigen ins Gewissen: So könne und dürfe es mit ihm nicht weitergehen.