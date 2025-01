Verhandlung in Hechingen: Ehepaar lässt Hunde verwahrlosen – und endet vor Gericht

Verhandlung in Hechingen

1 Das Amtsgericht Hechingen musste sich am Donnerstag mit Tiermisshandlung in zwölf Fällen auseinandersetzen. Foto: Müller

Ein Mann und eine Frau aus Bechtoldsweiler musste sich vor dem Hechinger Amtsgericht wegen „quälerischer Tiermisshandlung durch Unterlassen“ verantworten: Sie hatten ihre Tiere in katastrophalen hygienischen Verhältnissen gehalten.









Ein starker Gestank nach Ammoniak, zu kleine Zwinger, Urinpfützen sowie mit Dreck und Kot verschmierte Wände und Böden: Als Mitarbeiter des Veterinäramts und Polizisten im September 2022 in Bechtoldsweiler das Haus deines dort lebenden Ehepaars betraten, fanden sie verstörende Anblicke vor: Bilder, die am Donnerstag während der Gerichtsverhandlung am Amtsgericht auf einem Bildschirm gezeigt wurden.