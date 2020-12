Verhandlung gegen Haigerlocher Stroh-Rum vor oder nach der Autofahrt getrunken?

Balingen/Haigerloch - Die Wahrheitssuche gestaltet sich langwierig: Die Verhandlung gegen einen 47-jährigen Arbeiter aus einem Haigerlocher Teilort wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Polizeibeamte (wir haben berichtet) wurde am Dienstag am Balinger Amtsgericht mit der Anhörung weiterer Zeugen fortgesetzt. Ein Urteil gab es aber noch nicht.