1 Der Kläger ist derzeit auf Krücken angewiesen. Foto: Eibner

Ohne die Notwendigkeit einer einzigen Zeugenstimme endet der Prozess am Hechinger Landgericht um ein Kreisliga-Foul im ehemaligen Fußballbezirk Zollern mit einer Schadenszahlung in vierstelliger Höhe.









Am Mittwoch kam es am Hechinger Landgericht zu einer Verhandlung, in der es um ein Foul auf dem Fußballplatz mit Folgen ging. Im Raum stand eine Klage auf Schadensersatz, resultierend aus einem Sportunfall. Doch was war passiert?