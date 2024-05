Vergrabene Silbermünzen in altem Ackerbürgerhof

1 Einige der insgesamt 285 geborgenen Silbermünzen. Bei Bauarbeiten an einem historischen Ackerbürgerhof in der Wettiner Brauhausgasse wurde ein großer Münzfund aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Bauarbeiten in alten Gebäuden bieten immer wieder die Chance auf reiche Zufallsfunde. In Wettin in Sachsen-Anhalt kam in einem historischen Gebäudekomplex ein umfangreicher Münzschatz zutage.









Link kopiert



In einem historischen Ackerbürgerhof in Wettin (Saalekreis) ist ein Schatz mit 285 Silbermünzen entdeckt worden. Im Hof des Gebäudes sollte ein Graben für eine neue Abwasserleitung angelegt werden. Der Münzhort lag im Bereich des Haustores, etwa 50 Zentimeter unter dem heutigen Bodenniveau, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) in Sachsen-Anhalt mitgeteilt hat.