Vergleich mit München und Co.: So teuer ist das Leben in der Ortenau

Wer in der Ortenau lebt, hat im Schnitt niedrigere Lebenshaltungskosten als in den südlichen Nachbarkreisen – aber mehr als viele andere Deutsche.
Wohnraum, Lebensmittel und Energie – vieles in Deutschland wurde in den vergangenen Jahren teurer. Zwischen 2022 und 2024 war die Inflation in Deutschland außergewöhnlich hoch, das wirkt sich auf die Preise aus – und zwar überall. Das ist eines der Ergebnisse des Regionalen Preisindex 2024, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erstellt hat.