Vergleich: Im Süden wird am meisten für Lebensmittel ausgegeben

Viele Lebensmittel sind teurer geworden. Die Ausgaben der Haushalte in Deutschland sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Regional gibt es Unterschiede.
Köln - Die Menschen im Süden Deutschlands geben mehr Geld für Lebensmittel aus als in anderen Landesteilen. Das geht aus einer Auswertung des Marktforschers YouGov für die Deutsche Presse-Agentur hervor. In Süddeutschland lagen die Ausgaben im Januar pro Haushalt im Schnitt bei 402,22 Euro, im Westen bei 398,11 Euro und im Norden bei 388,26 Euro. Am niedrigsten waren sie im Osten mit 376,62 Euro.