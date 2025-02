Vergiftung: Deutsche stirbt während Urlaubs in Sri Lanka

Deutsche stirbt während Urlaubs in Sri Lanka

1 Touristen am Strand von Mirissa, Sri Lanka. (Symbolbild) Foto: dpa/M.A.Pushpa Kumara

Die Frau sowie zwei weitere Gäste eines Hostels in Colombo zeigen Vergiftungserscheinungen - sie werden in eine Klinik gebracht. Die Deutsche und eine Britin sterben.









Zwei junge Frauen aus Deutschland und Großbritannien sind während ihres Urlaubs in Sri Lanka gestorben, nachdem sie Vergiftungssymptome gezeigt hatten. Die Polizei gehe unter anderem Hinweisen nach, wonach in der Unterkunft beider Frauen möglicherweise giftige Schädlingsbekämpfungsmittel versprüht worden seien, berichteten der Sender Ada Derana und andere sri-lankische Medien. Ob die Todesfälle damit in Verbindung stünden, sei aber unklar. Die Behörden planten Obduktion der Leichen, um die genaue Todesursache zu bestimmen. Auch eine Lebensmittelvergiftung werde nicht ausgeschlossen, hieß es.