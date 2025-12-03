Vergewaltigungsprozess Offenburg: So beurteilt die Gutachterin die Aussage des mutmaßlichen Opfers

Zwei Männer sollen in Offenburg eine 22-Jährige festgehalten und vergewaltigt haben. Eine Gutachterin beurteilte nun vor Gericht die Glaubwürdigkeit der Aussage der Frau.
„Ich sollte sexmäßig mit Männern etwas machen, was ich nicht wollte“, „Er sagte, er bringt mich um“, oder „Er wollte Sex, ich nicht“ – Gutachterin Sarah Bovensiepen zog für ihre Analyse am Mittwoch immer wieder Aussagen der kognitiv eingeschränkten 22-Jährigen heran, zitierte aus Vernehmungen bei der Polizei, eigenen Gesprächen mit der jungen Frau und der Aussage während des Prozesses.