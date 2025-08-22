Vergewaltigungsprozess Offenburg: Bruder des mutmaßlichen Opfers sorgt vor Gericht für Kopfschütteln

Zwei Männer sollen eine 22-Jährige im Februar in Offenburg fünf Tage festgehalten und vergewaltigt haben. Beim Prozess hat am Freitag der Bruder des Opfers ausgesagt.
Unter Tränen soll die junge Frau ihren Bruder auf dem Weg in die Wohnung, in der sie später mutmaßlich fünf Tage lang festgehalten und misshandelt worden war, angefleht haben: „Ich will das nicht! Ich will das nicht!“ Das berichtete der 26-Jährige am Donnerstag am Landgericht. Die junge Frau leidet laut Staatsanwaltschaft an einer „geistigen Entwicklungsstörung“.