Vergewaltigungsprozess in Offenburg: Ermittler geben im Gericht schockierende Einblicke

Zwei Männer sollen im Februar eine 22-Jährige in Offenburg über mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt haben. Polizisten gaben nun schockierende Einblicke.
Fünf Tage lang soll eine junge Frau in einem verdunkelten Zimmer in Offenburg festgehalten, geschlagen und vergewaltigt worden sein. Die Angeklagten sind ein 40-Jähriger und ein 43-Jähriger, wobei Ersterer gleichzeitig der Ex-Freund der Mutter des Opfers sein soll. Laut Staatsanwaltschaft soll die junge Frau an einer geistigen Entwicklungsstörung leiden. Am sechsten Verhandlungstag des Falls am Landgericht Offenburg sagten Polizeibeamte aus, die unter anderem die Frau aus der Wohnung befreiten und vernahmen.